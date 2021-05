Kongos Präsident Félix Tshisekedi, sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron und Kristalina Georgieva, die Chefin des Internationalen Währungsfonds, treten am Dienstag vor dem Start der Geberkonferenz in Paris auf.

Von Björn Finke und Nadia Pantel, Brüssel/Paris

Die internationale Staatengemeinschaft will Afrika bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie helfen. Außerdem wird die EU Unterstützung beim Aufbau einer Impfstoff-Industrie leisten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron veranstaltete am Dienstagabend in Paris eine Konferenz, die über Finanzhilfen für den Kontinent beriet. Zu den Teilnehmern gehörte auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie versprach dort eine Initiative, die Afrikas Staaten in die Lage versetzen solle, selbst Impfstoffe herzustellen: "Wir müssen Afrika dabei unterstützen, seine eigene Gesundheitsindustrie und -infrastruktur aufzubauen."

Die Deutsche betonte wieder, dass die EU zu den größten Exporteuren von Covid-Impfstoff weltweit gehöre; Europa führe so viel aus, wie innerhalb der EU verwendet werde: "Doch um diese Pandemie zu überwinden und künftige zu vermeiden, müssen alle Länder ihre Impfstoff-Produktion steigern." Das Vorhaben dürfte auch eine Reaktion auf den umstrittenen Vorstoß der USA bei Vakzinpatenten sein. Die Regierung von Präsident Joe Biden hatte vor zwei Wochen überraschend angekündigt, sich bei der Welthandelsorganisation WTO nicht mehr einer Debatte über die Freigabe von Patenten für Covid-Impfstoffe zu verschließen. Das soll armen Staaten besseren Zugang zu den knappen Mitteln ermöglichen.

Die Mehrheit der EU-Staaten lehnt solch einen Schritt allerdings ab. Mit der Initiative für Afrika zeigt die EU nun wieder, dass ihr die Impfstoffversorgung armer Länder wichtig ist. Wie es heißt, sollen Kommission und Mitgliedstaaten Fördergelder und technische Expertise für den Aufbau einer Vakzin-Industrie zur Verfügung stellen. Es wird aber dauern, bis die Fabriken einsatzfähig sind - das Projekt dient also dazu, den Kontinent besser auf künftige Pandemien vorzubereiten; für Corona dürfte es zunächst keinen Unterschied machen.

Macron will 40 Prozent der Afrikaner impfen lassen

Frankreichs Präsident Macron sagte, die Geberkonferenz in Paris solle "einen Paradigmenwechsel" einläuten, mit dem auf "den medizinischen Notstand" reagiert werden solle. Afrika gehöre zu den Kontinenten, auf denen bislang am wenigsten geimpft wurde: "Wir müssen es uns zum Ziel setzen, 40 Prozent der afrikanischen Bevölkerung zu impfen", sagte Macron, "das ist machbar, und das ist 2021 machbar."

Der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Félix Tshisekedi, nannte die Konferenz eine "große Chance für Afrika". Der Kontinent sei von der Pandemie sehr schwer getroffen worden. Man müsse für die Zukunft darüber nachdenken, wie ein "finanzielles Sicherheitsnetz" für Afrika geschaffen werden könne. Es habe sich gezeigt, dass Europa seine Unternehmen sehr schnell habe schützen können. "Aber wir waren auf so etwas Unvorhersehbares nicht vorbereitet", sagte Tshisekedi. Der afrikanische Kontinent brauche einen "New Deal", um das durch die Krise stark gebremste Wirtschaftswachstum wieder ankurbeln zu können.