Hunderte Menschen haben am Samstag vor dem britischen Parlament in London gegen die geplante Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange an die USA demonstriert. Sie bildeten eine Menschenkette, die das Gebäude komplett umrundete. Aufgerufen zu der Demonstration hatte die Frau des Australiers, Stella Assange, die mit ihren beiden Söhnen ebenfalls teilnahm. Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm drohen bis zu 175 Jahre Haft. Ihm wird vorgeworfen, mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Einsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und so das Leben von Informanten gefährdet zu haben.