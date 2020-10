Litauen:Konservative bei Parlamentswahl in Führung

Konservative bei Parlamentswahl in Führung

Vilnius: Eine Frau trägt einen Mund-Nasen-Schutz, während sie ihren Stimmzettel in eine Wahlurne wirft.

In Litauen zeichnet sich nach der ersten Runde der Parlamentswahlen ein Machtwechsel ab. Nach Auszählung von 97 Prozent der Wahlbezirke liegt die Oppositionspartei Vaterlandsunion an der Spitze.

Bei der ersten Runde der Parlamentswahl in Litauen liegt die konservative Vaterlandsunion in Führung. Nach Auszählung von 97 Prozent der Wahlbezirke kommt die Oppositionspartei auf 23,7 Prozent der Stimmen - und überholte damit noch den anfangs vorne liegenden Bund der Bauern und Grünen.

Die Regierungspartei aus der politischen Mitte wird mit 18,1 Prozent zweitstärkste Kraft vor der populistischen Arbeitspartei (9,9 Prozent) und den Sozialdemokraten (9,5 Prozent). Dies teilte die Wahlkommission am Montagmorgen in Vilnius mit. Von den übrigen 13 politischen Kräften, die bei der Wahl angetreten waren, könnten den Angaben zufolge zwei weitere den Sprung ins Parlament des EU- und Nato-Landes schaffen. Das vorläufige Endergebnis wird am Montag erwartet.

Die Wahlbeteiligung war mit 47,2 Prozent niedriger als bei der Wahl vor vier Jahren. Im Mittelpunkt des von der Corona-Pandemie überschatteten Wahlkampfs standen wirtschafts- und sozialpolitische Themen.

Die Abstimmung am Sonntag war die erste von zwei Wahlgängen: Die Wähler entschieden zunächst über 70 Sitze im Parlament nach dem Verhältniswahlrecht. In zwei Wochen werden sie dann über 71 Direktmandate in der Volksvertretung Seimas abstimmen.