Litauen hat den Bau eines knapp 550 Kilometer langen Zauns an seiner Grenze zum benachbarten Belarus abgeschlossen. "Die physische Barriere wird den Grenzschutzbeamten sicherlich dabei helfen, der illegalen Migration wirksamer entgegenzuwirken", wurde Ministerpräsidentin Ingrida Šimonytė am Montagabend in einer Mitteilung der Staatskanzlei in Vilnius zitiert. Litauen hat eine fast 680 Kilometer lange Grenze zu dem autoritär regierten Nachbarland Belarus, davon verlaufen mehr als 100 Kilometer durch Seen und Flüsse. Litauen hat in den vergangenen Wochen erneut eine steigende Anzahl von versuchten Grenzüberquerungen registriert. Der Grenzzaun ist vier Meter hoch und spiralförmig mit Stacheldraht bewehrt.