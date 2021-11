Der UN-Sondergesandte für Libyen, Jan Kubiš, hat seinen Rücktritt eingereicht. Kurz vor den geplanten Wahlen in dem Krisenland habe UN-Generalsekretär António Guterres den Rücktritt des Sondergesandten angenommen, erklärte ein Sprecher in New York. Vorläufig werde der frühere slowakische Außenminister im Amt bleiben. Die UN seien auf der Suche nach einem Nachfolger, Gründe für Kubiš' Rücktritt wurden nicht genannt. Er hatte erst zu Jahresbeginn die Position des Sondergesandten mit Sitz in Genf übernommen. Im Dezember sollen in Libyen Präsidentschaftswahlen stattfinden, später soll ein Urnengang für das Parlament folgen. Derzeit amtiert eine Übergangsregierung.