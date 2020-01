Mit der Entsendung türkischer Soldaten nach Libyen hat eine neue Phase des Konflikts in dem Bürgerkriegsland begonnen. Präsident Recep Tayyip Erdoğan gab am späten Sonntagabend in einem Interview des Senders CNN Türk zu verstehen, erste Truppen seien bereits entsandt worden. Das türkische Parlament hatte diesem Schritt am Donnerstag zugestimmt. Wie viele Soldaten die Türkei schickt, blieb zunächst unklar. Erdoğan will mit der Initiative die international anerkannte Regierung des libyschen Ministerpräsidenten Fajis al-Sarradsch stützen. Diese liefert sich einen Machtkampf mit General Khalifa Haftar. Erdoğan hatte zuvor bereits gesagt, er handele in Libyen auf Einladung Al-Sarradschs. Für die Initiative, Militärhilfe zu schicken, war er von der türkischen Opposition, aber auch aus Ägypten und Russland kritisiert worden - die beiden Länder stehen aufseiten Haftars.