Der von einer schweren Wirtschaftskrise gebeutelte Libanon hat um Hilfe gebeten. Der geschäftsführende Ministerpräsident Saad al-Hariri sagte am Freitag in Beirut, er habe um die Zusage von Krediten für Importe von Lebensmitteln und Rohstoffen ersucht. Der Appell richte sich an Saudi-Arabien, Frankreich, Russland, die Türkei, die Vereinigten Staaten, China und Ägypten. Frankreich plant laut Insidern ein internationales Treffen zur Unterstützung seiner ehemaligen Kolonie. Dieses solle am 11. Dezember in Paris stattfinden. "Es ist ein Treffen, bei dem versucht werden soll, Hilfe zu mobilisieren, um dem Libanon bei der Bewältigung der akuten Krise zu helfen", sagte ein libanesisches Regierungsmitglied.