Ungeachtet der schweren wirtschaftlichen und politischen Krise in Libanon hat der designierte Premierminister Saad al-Hariri am Donnerstag den Regierungsauftrag nach mehr als acht Monaten zurückgegeben. Er hatten zuvor Präsident Michel Aoun ultimativ aufgefordert, eine Kabinettsliste von 24 parteilosen Experten zu akzeptieren. Bei einem Treffen in Beirut kam es zu keiner Einigung. Hariri erklärte daraufhin, dass er keine Regierung bilden werde. Aoun widersetzte sich damit starkem Druck aus Frankreich und den USA, die eine diplomatische Initiative in Aussicht gestellt hatten, um dem Land zu helfen. Damit dürften auch die von der EU bereits angedrohten Sanktionen gegen Amtsträger näherrücken, die Reformen und eine handlungsfähige Regierung blockieren. Die Regierung von Premier Hassan Diab war im August 2020 zurückgetreten.