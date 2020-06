Libanons Präsident Michael Aoun hat vor Unruhen zwischen den religiösen Gruppen in dem krisengeschüttelten Land gewarnt. Die Ereignisse der vergangenen Wochen müssten eine Warnung vor den Gefahren sein, die "an die Tore des Aufruhrs geklopft haben", erklärte Aoun am Donnerstag. "Wir haben die Atmosphäre des Bürgerkriegs in einer besorgniserregenden Weise berührt." Zuletzt war es im Zuge von Antiregierungsprotesten zu Zusammenstößen zwischen Anhängern der schiitischen Hisbollah und anderen Demonstranten gekommen. Das Land erlebt seit Wochen eine der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrisen seiner Geschichte. Das libanesische Pfund erreichte am Donnerstag auf dem Schwarzmarkt ein neues Rekordtief. Die Regierung verhandelt derzeit mit dem Internationalen Währungsfonds über ein Rettungsprogramm.