Im Libanon gelten seit der Nacht praktisch zwei Uhrzeiten. Während einige Behörden die Umstellung auf Sommerzeit wie von Regierungschef Mohamad Najib Mikati angeordnet um einen Monat aufschieben, haben mehrere Medienhäuser und Bildungseinrichtungen den Beschluss verweigert und die Zeit am Sonntag umgestellt, wie die Tageszeitung L'Orient le Jour berichtet. Der Ministerpräsident gibt als Begründung für seine Entscheidung demnach Rücksicht auf den muslimischen Fastenmonat Ramadan an. In der Winterzeit geht die Sonne früher unter; für Muslime würde das bedeuten, dass sie auch früher das Fasten brechen können. Unsicher ist nun, welche Uhrzeit gilt. Auch die Nachrichten-Agentur ANI berichtet zwar über den Zeitumstellungs-Beschluss des Ministerpräsidenten, gibt allerdings auf ihrer Internetseite die Sommerzeit an.