Die Polizei hat eine Blockade von Klimaschutzaktivisten der "Letzten Generation" beim Berlin-Marathon verhindert. Acht Personen hätten am Sonntag vor dem Start versucht, sich auf die Straße des 17. Juni zu setzen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Sie hätten orange Farbe aus Eimern auf die Fahrbahn geschüttet und Banner dabei gehabt. Der Start des Laufs sei dadurch nicht beeinträchtigt worden. Die "Letzte Generation" äußerte im Internetdienst X, vormals Twitter, mit Blick auf die Teilnehmer des Laufs Bedauern über mögliche Unterbrechungen des Marathons. "Wir tun das, weil wir in einer Notlage sind. In existenzieller Gefahr!", begründete die Initiative ihr Vorgehen. Am vergangenen Wochenende hatten Klimaschutzaktivisten das Brandenburger Tor mit Farbe besprüht. Die Kosten für die Reinigung betragen mehrere zehntausend Euro.