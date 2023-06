Nach den Straßenblockaden der vergangenen Wochen will die Klimaschutzinitiative "Letzte Generation" nun gezielte Aktionen gegen "die Reichen" starten. Man wolle ab nächster Woche "an die Symbole des modernen Reichtums gehen" und die "Aufmerksamkeit auf die rücksichtslose Verschwendung der Reichen lenken", heißt es in einem "Sommerplan 2023" der Gruppe, dessen Gültigkeit auf Anfrage bestätigt wurde. Die Bundesregierung lasse es zu, "dass superreiche Menschen Tag für Tag unsere Lebensgrundlagen zerstören". Die Klimakatastrophe werde "in erster Linie von den Reichen" gemacht. Konkrete Aktionen wolle man noch nicht nennen. Die Klimaschützer haben seit 2022 immer wieder Straßen in Berlin und anderen Städten blockiert. Sie fordern ein entschiedeneres Vorgehen der Politik für Klimaschutz.