Sie gilt als eine der versiertesten deutschen Diplomatinnen: Die neue OSZE-Chefin Helga Schmid bringt jahrzehntelange Erfahrung in Spitzenpositionen im Auswärtigen Dienst der EU mit.

Helga Schmid übernimmt die Spitze der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das werde kein einfaches Unterfangen, schreibt SZ-Autor Daniel Brössler. Etliche OSZE-Mitglieder fühlten sich wegen der angespannten Lage in Europa mittlerweile an den Kalten Krieg erinnert.