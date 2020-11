Spontane Aufzüge, eingekesselte Demonstranten: In Leipzig hat die Polizei ein Großaufgebot eingesetzt, um Kritiker der Corona-Maßnahmen und Gegendemonstranten voneinander fernzuhalten. Hunderte Menschen kamen am Samstag zu einer Kundgebung von Gegnern der Corona-Politik zusammen, die dann aber kurzfristig abgesagt wurde. In der Innenstadt trafen daraufhin die gegensätzlichen Lager immer wieder aufeinander, wie die Polizei mitteilte. Vereinzelt seien Einsatzkräfte mit Steinen beworfen worden. Auch in mehreren anderen deutschen Städten gab es Proteste gegen die Corona-Einschränkungen. Jeweils mehrere Hundert waren es in Hannover, Bochum, Göppingen und Pforzheim. Eine geplante Demonstration in München war vom Verwaltungsgericht verboten worden. In Berlin protestierten am Sonntag etwa 1000 Teilnehmer eines sogenannten "Schweigemarschs" gegen die Corona-Politik. Angemeldet worden waren fünfmal so viele. Der Marsch in die Stadtmitte war begleitet von Protesten Hunderter Gegendemonstranten.