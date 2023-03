Die Personalgewinnung ist für eine große Mehrheit der Schulleitungen in Deutschland momentan das brennendste Thema. In einer repräsentativen Befragung von 2000 Schulleiterinnen und Schulleitern für den Cornelsen Verlag nannten etwa zwei von drei Teilnehmern dieses Thema als eine der aktuell größten Herausforderungen (68 Prozent). Die Digitalisierung des Unterrichts (44 Prozent) und die digitale Ausstattung (36 Prozent) folgten in der am Mittwoch veröffentlichten "Schulleitungsstudie" des Verlags dahinter. Fast jede dritte Schulleitung (32 Prozent) sieht außerdem die Aufarbeitung der Pandemie als eine der momentan größten Herausforderungen.