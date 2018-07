30. Juli 2018, 18:47 Uhr Landwirtschaft Überhitzt

Im Sommer der Dürre rufen die Bauern um Hilfe. Das ist so verständlich wie dreist: Nur Geld zu verteilen hilft den Agrarfabriken, nicht den Familienbetrieben. Die müssen lernen, sich auf den Klimawandel einzustellen.

Von Silvia Liebrich

Nicht Dürre, sondern heftige Regenfälle haben vor gut 200 Jahren eine der letzten großen wetterbedingten Hungersnöte in Deutschland ausgelöst. Schuld daran war der Vulkan Tambora in Indonesien, der im April 1815 riesige Aschemengen in die Atmosphäre schleuderte. Bis nach Nordeuropa kühlte das Klima ab, zwei Jahre in Folge verrotteten die Ernten auf den Feldern. Die Nahrung war so knapp, dass viele Menschen hungerten und auswanderten. Mit Geld aus königlichen Kassen konnte ein Bauer damals nicht rechnen.

Das hat sich gründlich geändert. Landwirte bekommen staatliche Beihilfen, die knapp die Hälfte ihres Einkommens ausmachen. Und sie können sich auf eine starke Interessenvertretung verlassen. Wie sehr, das zeigt sich in diesen Tagen wieder. Eine Milliarde Euro vom Staat verlangt der Deutsche Bauernverband, um dürregeplagten Erzeugern zu helfen - eine Forderung, die einerseits verständlich, andererseits aber auch dreist ist. Verständlich ist sie, weil tatsächlich Existenzen auf dem Spiel stehen. Dreist, weil ein Teil des Problems hausgemacht ist. Es kann nicht angehen, dass die Agrarlobby einerseits offene Märkte fordert, andererseits aber sofort nach staatlicher Hilfe ruft, wenn sich Markt und Wetter einmal von ihrer schlechten Seite zeigen.

Es hilft nichts, Erzeugern immer wieder finanziell zur Seite zu springen, wenn daraus nicht die richtigen Lehren gezogen werden. Beispiel Milchkrise: Als vor drei Jahren die Preise ins Bodenlose zu fallen schienen, war das kein Zufall. Lange hatten die Agrarfunktionäre auf ein Ende der Milchquote gedrungen. Sie hat die Menge in Europa lange begrenzt. Als diese Schranke fiel, produzierten die Erzeuger mehr, die Milchpreise purzelten. Nach zähem Ringen half der Staat kränkelnden Melkern finanziell aus. Sonst blieb alles beim Alten. Kein Wunder, dass sich die nächste Milchkrise bereits abzeichnet.

Dieser Fehler darf sich nicht wiederholen. Hilfszahlungen an Bauern, deren Überleben nun durch die Trockenheit gefährdet ist, müssen in eine grundlegende Reform der Landwirtschaft münden. Der Klimawandel ist die größte Herausforderung der nächsten Jahrzehnte. Forscher warnen davor, dass Wetterextreme wie Dürren oder Überschwemmungen zunehmen werden. Erzeuger müssen darauf vorbereitet sein. Und nicht nur das: Was auf Äckern und in Ställen geschieht, hat auch Einfluss aufs Klima. In der Tierhaltung entstehen schädliche Treibhausgase; Böden können dagegen CO₂ speichern.

An diesen Stellschrauben muss die Agrarpolitik drehen. Weniger Tiere in Ställen, das bedeutet unter dem Strich weniger Emissionen. Ein Ackerbau, der auf Vielfalt statt auf Monokulturen setzt, wenig Pestizide und Kunstdünger verbraucht, entlastet die Klimabilanz. Wie empfindlich riesige Felder reagieren, zeigt sich in diesem Sommer in Nord- und Ostdeutschland. Wo vor Jahrzehnten noch Bäume und Hecken kleinere Äcker säumten und so ein stabiles Mikroklima schufen, wächst heute Mais, Getreide oder Raps, so weit das Auge reicht. Böden trocken so schneller aus, erodieren leichter. Insekten und andere Tiere können in solche Agrarwüsten nicht überleben.

Schuld an der Fehlentwicklung ist auch die Förderpolitik von EU und Bundesregierung. Sie setzt die falschen Anreize. Bislang gilt beim Verteilen von Subventionen das Prinzip: je größer die Ackerflächen, desto höher die Beihilfen - egal, wie gewirtschaftet wird. Von diesem System profitieren vor allem Großgrundbesitzer, darunter viele Finanzinvestoren und Großunternehmen. Der Großteil der Bauern muss sich mit weniger begnügen.

Subventionen darf es in Zukunft nur noch für Bauern geben, die einen klar definierten Beitrag leisten zum Klima-, Umwelt- und Tierschutz. Dafür muss sich Agrarministerin Julia Klöckner nun auf EU-Ebene einsetzen, wo derzeit über die nächste Agrarreform und um die Verteilung der Mittel gerungen wird. Schließlich hat sich Deutschland auch beim Treffen der G-20-Staaten dazu verpflichtet, entschieden gegen den Klimawandel zu kämpfen. Dem müssen nun Taten folgen.

Viel Zeit zum Handeln bleibt in der aktuellen Krise nicht. Für einen Teil der Landwirte ist die Lage ernst wie lange nicht. Ernteerträge brechen drastisch ein. Vor allem Familienbetriebe sind stark gefährdet und brauchen rasch Hilfe. Gerade sie sind das Rückgrat einer zukunftsweisenden Landwirtschaft. Ihre Aufgabe ist es, nicht nur Nahrung zu liefern, sondern auch Umwelt und Kulturlandschaft zu pflegen und zu erhalten. Sie müssen lernen, mit den erhöhten Wetterrisiken zu leben.

Hilfsgelder können den Bauern kurzfristig zwar etwas Luft verschaffen. Auf lange Sicht ist ihnen damit jedoch nicht geholfen. Was sie wirklich brauchen, ist ein Agrarsystem, das es ihnen erlaubt, ökologisch und klimafreundlich im Sinne aller zu wirtschaften. Es wäre eine Geldanlage, die sich auch für die Steuerzahler lohnen muss. Schließlich sind sie die Hauptgeldgeber der Landwirtschaft.