In Kroatien hat Ministerpräsident Andrej Plenkovic den Verteidigungsminister Mario Banozic nach einem tödlichen Verkehrsunfall aus dem Amt entlassen. Dies teilte der Regierungschef des Nato-Landes am Samstagnachmittag in Zagreb mit. Banozic war mit seinem Wagen am frühen Samstagmorgen auf einer Landstraße im Osten Kroatiens mit einem Lieferwagen frontal zusammengestoßen. Bei dem Unfall starb der 40-jährige Fahrer des Lieferwagens, der Minister erlitt schwere Verletzungen. Wie die Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte, hat nach derzeitigem Ermittlungsstand Banozic den Unfall verursacht. Banozic liege auf der Intensivstation des Klinikums in Osijek, sei aber außer Lebensgefahr, gaben Krankenhausärzte bekannt. Plenkovic sprach den Angehörigen des Unfallopfers im Namen der Regierung sein Beileid aus. Zum Nachfolger bestimmte er den Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Zdravko Jakop, einen früheren Armeegeneral.