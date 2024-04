Der bereits 2022 festgestellte Trend zu mehr Kriminalität in Deutschland hat sich verfestigt. Die Zahl registrierter Straftaten ist im vergangenen Jahr einem Medienbericht zufolge bundesweit um 5,5 Prozent auf fast sechs Millionen gestiegen. Insgesamt seien der Polizei 5,94 Millionen Delikte gemeldet worden, zitierte die Welt am Sonntag aus der Kriminalstatistik, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Dienstag offiziell vorstellen will. So viele Fälle hatte es zuletzt im Jahr 2016 gegeben. 58,4 Prozent aller erfassten Straftaten wurden zufolge aufgeklärt, etwas mehr als im Vorjahr.