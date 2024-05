Israel wird den Gaza-Krieg nach Worten des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu fortsetzen, bis alle Ziele erreicht sind. Mit Blick auf die Verhandlungen in Kairo über eine neue Feuerpause und Freilassung von Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge sagte Netanjahu am Sonntag in einer Videobotschaft: "Eine Kapitulation gegenüber den Forderungen der Hamas wäre eine furchtbare Niederlage für den Staat Israel." Dies wäre ein Sieg für die Hamas, Iran, "die gesamte Achse des Bösen", erklärte der Regierungschef weiter. Am Sonntag gab es zunächst keine Anzeichen für einen Fortschritt bei den Gesprächen in Kairo. Israel kündigte unterdessen an, den arabischen TV-Sender Al Jazeera im Land zu schließen. Netanjahu teilte am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst X mit, dies habe seine Regierung einstimmig beschlossen. Bei einem Luftangriff Israels in Libanon sind nach libanesischen Angaben unterdessen vier Zivilisten getötet worden.