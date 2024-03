Russland hat nach Angaben der Ukraine in der Nacht erneut eine massive Welle an Luftangriffen gestartet. Die ukrainische Luftwaffe zählte insgesamt 99 Flugkörper, wie sie auf Telegram mitteilte - und zwar 60 Kampfdrohnen vom Typ Shahed , 14 Raketen und 25 Marschflugkörper. Davon habe man 58 Drohnen, fünf Raketen und 21 Marschflugkörper abgefangen und zerstört. Die Angriffe durch die russische Armee hätten insbesondere der Versorgung mit Energie und Treibstoff gegolten, berichtet die Luftwaffe. Das Ausmaß der Folgen ist bisher nicht bekannt.

Russland greift seit einigen Tagen wieder vermehrt solche Infrastruktureinrichtungen an. Im ganzen Land gab es in der Nacht Luftalarm, in manchen Regionen sogar mehr als vier Stunden lang. Der öffentlich-rechtliche Sender der Ukraine, Suspilne, berichtete von mehreren Explosionen in den Regionen Iwano-Frankiwsk und Chmelnyzkyj sowie in der Stadt Dnipro am frühen Morgen. Laut dem Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, Serhіj Lyssak, wurde dort die Energieversorgung angegriffen und mindestens eine Person verletzt. In Dnipro wurde vor einer Woche auch das größte Wasserkraftwerk des Landes stark beschädigt.

Wegen der Raketen steigen auch polnische Kampfjets auf

Der Netzbetreiber Ukrenergo teilte mit: "Heiz- und Wasserkraftwerke in zentralen und westlichen Regionen wurden beschädigt." In der Region Dnipropetrowsk sei es deswegen zu Notabschaltungen gekommen. Energieminister German Galuschtschenko sprach von Angriffen auf Stromnetze und Kraftwerke in den Regionen Dnipropetrowsk, Poltawa und Tscherkassy. Der Kraftwerksbetreiber DTEK erklärte, drei Heizkraftwerke seien getroffen und erheblich beschädigt worden. Die polnische Luftwaffe ließ wegen der Angriffe Kampfflugzeuge aufsteigen - zusammen mit Jets ihrer Alliierten. "Polnische und Flugzeuge der Verbündeten sind im polnischen Luftraum im Einsatz", teilte die polnische Armee mit. Erst vor fünf Tagen war eine russische Rakete bei einer Angriffswelle für knapp eine Minute durch polnischen Luftraum geflogen, im Grenzgebiet zu Belarus und zur Ukraine - bevor sie ein Ziel in der Westukraine ansteuerte.