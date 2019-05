28. Mai 2019, 22:27 Uhr Kosovo Spannungen auf dem Balkan

Die Spannungen zwischen Serbien und seiner früheren Provinz Kosovo haben sich am Dienstag wieder dramatisch verschärft. Auslöser war eine Razzia schwer bewaffneter kosovarischer Polizisten im mehrheitlich von Serben bewohnten Norden des Landes, bei dem mehr als 20 Personen festgenommen wurden. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić ordnete an, das Militär in Bereitschaft zu versetzen, Soldaten rückten Richtung Grenze vor. Die EU rief beide Seiten zur Zurückhaltung auf. Serbien verlor die Kontrolle über das Kosovo nach einer Intervention der Nato im Jahr 1999, 2008 erklärte sich die frühere Provinz für unabhängig, was die Regierung in Belgrad aber nie anerkannte.