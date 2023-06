Nach der mutmaßlichen Verschleppung dreier kosovarischer Polizisten durch serbische Sicherheitskräfte hat Kosovo seine Grenzen für Waren und Fahrzeuge aus Serbien geschlossen. Dies geht aus offiziellen Angaben Kosovos hervor, über die Medien in der Hauptstadt Pristina berichteten. Serbische Sicherheitskräfte hatten nach kosovarischer Darstellung drei Polizisten im nördlichen Grenzgebiet zu Serbien verschleppt. Die drei hatten auf kosovarischem Staatsgebiet Erkundungen über Routen serbischer Schmuggler durchgeführt, sagte Innenminister Xhelal Sveçla. Die serbische Seite aber gab an, das Trio sei in Serbien, fast zwei Kilometer von der Grenze entfernt, festgenommen worden. Die Bewaffneten hätten einen Anschlag geplant. Zwischen den Nachbarländern schaukeln sich die Spannungen seit Monaten hoch. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell setzte nun ein Krisengespräch mit Kosovos Ministerpräsidenten Albin Kurti und Serbiens Präsidenten Aleksandar Vučić an.