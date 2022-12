Kosovo hat seinen größten Grenzübergang zu Serbien wieder geöffnet. Die Regierung in Pristina reagierte damit am Donnerstag auf Zusagen der serbischen Minderheit im Norden des Landes, Straßenblockaden aufzuheben. Die Sperren waren errichtet worden, nachdem ein früherer serbischer Polizist bei einer Kundgebung festgenommen worden war. Er wurde nun aus der Haft entlassen und unter Hausarrest gestellt. Serbien hat wegen der Spannungen seine Armee in Alarmbereitschaft versetzt. Die in Kosovo stationierte Nato-Friedenstruppe Kfor rief die Konfliktparteien zu Zurückhaltung auf. Im Norden des mehrheitlich albanischen Kosovos leben rund 50 000 Serben. Sie weigern sich, Kosovo als Staat anzuerkennen.