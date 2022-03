Zwei Tote am Wahltag

Bei der Parlamentswahl in Kolumbien sind mindestens zwei Soldaten bei Bombenanschlägen um Leben gekommen. Sie seien am Sonntag bei Explosionen in den Departements Caquetá und Meta getötet worden, teilten die Streitkräfte mit. Wer hinter den Angriffen steckte, war unklar. Bei der Wahl wurden 188 Sitze im Abgeordnetenhaus und 108 Mandate im Senat neu vergeben. Sechs Jahre nach dem Friedensabkommen zwischen der Regierung und der Guerillaorganisation Farc sollten auch die Opfer des jahrzehntelangen Bürgerkriegs eine Vertretung im Kongress erhalten. Die Wahl galt auch als Stimmungstest für die Präsidentenwahl Ende Mai. Ersten Ergebnissen zufolge landete das linke Wahlbündnis Pacto Histórico im Abgeordnetenhaus und im Senat vor der Konservativen und der Liberalen Partei.