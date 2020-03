Wandern und übernachten bei Einheimischen - das geht in Kolumbien schon länger. Der Veranstalter Erlebe Fernreisen mit Sitz in Krefeld, der seinen Kunden individuell kombinierbare Fernreisen in Modulen anbietet, hat nun einen weiteren Baustein im Angebot: Kochen und essen mit den Locals. In Zusammenarbeit mit der Internetplattform Resirest, die sich die Beteiligung der Bevölkerung in Zweit- und Drittweltländern zum Ziel gesetzt hat, können Reisende nun bei Familien zu Hause essen. Über die Plattform buchen die Urlauber ein landestypisches Gericht, das die Gastgeber dann für sie zubereiten. Eine authentische Erfahrung, von der beide Seiten profitieren.