Aus Protest gegen Kardinal Rainer Maria Woelki haben am Mittwochabend mehrere katholische Priester eine Segnungsfeier für gleichgeschlechtliche Paare vor dem Kölner Dom zelebriert. Gut 500 Menschen feierten den Gottesdienst mit, schwenkten Regenbogenflaggen und sangen den Beatles-Hit "All you need is love". Zahlreiche schwule und lesbische, aber auch heterosexuelle Paare ließen sich segnen. Die Aktion war ein Protest gegen das Verbot des Kölner Erzbischofs Woelki, schwule und lesbische Paare zu segnen. Der Gottesdienst wurde daher bewusst am neunten Jahrestag von Woelkis Amtseinführung gefeiert. Im Frühjahr hatte der Kardinal einen Pfarrer aus Mettmann gemaßregelt, weil der trotz eines Verbots aus Rom in einem Gottesdienst homosexuelle und wiederverheiratete Paare gesegnet hatte. Einige Meter von der Feier entfernt, demonstrierte eine Gruppe konservativer Katholiken gegen die Segnungen.