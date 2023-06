Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht eine Verständigung mit den Ländern auf Eckpunkte einer Krankenhausreform in greifbarer Nähe, trotz noch offener Fragen. Man sei sehr viel weiter gekommen und habe in einigen Punkten Gemeinsamkeiten entdeckt, sagte der SPD-Politiker nach Beratungen mit seinen Länderkollegen am Donnerstag. Bis zum 10. Juli soll eine Einigung stehen, auch mit den Koalitionsfraktionen.