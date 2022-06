Die Zahl der Kita-Kinder in Deutschland ist weiter gestiegen. Zudem übersteigt der Bedarf an Betreuung weiterhin das Angebot, wie das Bundesfamilienministerium am Donnerstag mitteilte. Insgesamt besuchten im Jahr 2021 demnach 2 613 058 Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt ein Angebot der Kindertagesbetreuung (). Das seien 48 343 Mädchen und Jungen mehr als im Vorjahr. Die Betreuungsquote der unter Dreijährigen betrug 34,4 Prozent. Bei Kindern im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt lag die Betreuungsquote bei 92,2 Prozent. Damit sanken die Quoten im Vergleich zum Vorjahr um jeweils 0,6 Prozentpunkte leicht. Die sinkenden Zahlen beruhen unter anderem auf der weiterhin wachsenden Anzahl der Kinder dieser Altersgruppe. Zum Schuljahresbeginn 2021 seien 1 621 000 Kinder in Hort- und Ganztagsschulangeboten gemeldet worden. Das seien 13 000 Grundschulkinder weniger als im Vorjahr.