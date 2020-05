Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat die Einrichtung eines bundesweiten Kita-Registers zum Corona-Infektionsgeschehen angekündigt. Kindertageseinrichtungen sollten wöchentlich melden, in welchem Ausmaß es dort zu Ansteckungen mit dem Coronavirus gekommen ist, sagte Giffey am Mittwoch in Berlin nach einer Videoschalte der bundesweiten Jugend- und Familienministerkonferenz. Sollten sich in einer Kita die Fälle häufen, werde das Robert Koch-Institut mit einem mobilen Einsatzteam vor Ort Tests durchführen.