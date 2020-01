Die kenianische Polizei hat offenbar einen Anschlag auf ein britisches Militärlager vereitelt. Drei "Terrorverdächtige" seien am selben Tag verhaftet worden, an dem die somalische Al-Shabaab-Miliz einen von den USA im Anti-Terror-Kampf genutzten Stützpunkt gestürmt und drei Mitarbeiter des Pentagon getötet hatten, heißt es in einem internen Polizeibericht. Zu dem Angriff auf das US-Camp in der Region Lamu, der mehrere Stunden dauerte, war es in der Nacht auf Sonntag gekommen. Dabei wurden auf dem Flugplatz in Manda Bay mehrere amerikanische Fluggeräte und Fahrzeuge zerstört.