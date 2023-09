Der Erzbischof von Vaduz in Liechtenstein, Wolfgang Haas, ist zurückgetreten. Papst Franziskus nahm den altersbedingten Amtsverzicht des 75-Jährigen an, wie das vatikanische Presseamt am Mittwoch mitteilte. Mit der Übergangsleitung beauftragte der Papst den Bischof von Feldkirch in Österreich, Benno Elbs. Haas war seit 1997 Erzbischof von Vaduz und zuvor Bischof von Chur in der Schweiz. Er war der letzte verbliebene Amtsträger aus einer Riege kontroverser und entschieden konservativer Bischofsernennungen der späten 80er Jahre unter Papst Johannes Paul II. (1978-2005) im deutschen Sprachraum. In Chur stieß der vom Papst direkt ernannte Haas durch seine äußerst konservative Amtsführung auf erbitterten Widerspruch. 1997 trennte der Papst Liechtenstein kirchenrechtlich vom Schweizer Bistum Chur ab und beförderte Haas zum Erzbischof von Vaduz. Auch dort löste seine Ernennung heftige Proteste aus.