Papst Franziskus will an diesem Samstag beim neunten Konsistorium seiner Amtszeit 21 Geistliche in den Kardinalsstand erheben. 18 der Neuen dürften an einer Papstwahl teilnehmen, da sie das 80. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Mehr als zwei Drittel der wahlberechtigten Kardinäle werden dann von Franziskus ernannt sein, unter ihnen sind drei Deutsche. Zu den neuen Kardinälen gehört der US-Bürger Robert Prevost, neuer Chef der Behörde, die für Bischofsernennungen zuständig ist. Ein anderer ist der Ghostwriter des Papstes und neue Leiter der Glaubensbehörde, der Argentinier Victor Fernández. Kardinal wird auch ein prominenter Kirchenvertreter im Nahen Osten, Erzbischof Pierbattista Pizzaballa, Lateinischer Patriarch von Jerusalem. Jüngster neuer Purpurträger ist Americo Alves Aguiar, 49, Bischof von Setubal in Portugal.