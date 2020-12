Seit sechs Jahren Erzbischof von Köln: Kardinal Rainer Maria Woelki, hier am 1. Advent in der Kölner Basilika St. Aposteln.

Von Matthias Drobinski, Köln

Es ist dunkel, es ist kühl in der Remigius-Kirche in der Bonner Innenstadt, am Montagmorgen um sieben Uhr. Man muss als Studentin, als Student schon ordentlich verwurzelt sein im Katholischen, um in aller Herrgottsfrühe die Rorate-Messe zu feiern. Rorate coeli - "Tauet Himmel den Gerechten!" beten die Gläubigen im Advent in Erwartung des Weihnachtsfestes. Die Bänke in der Kirche füllen sich trotz der Uhrzeit - es gibt Kerzenschein, Musik und - trotz Abstandsgebot, Maskenpflicht und Gesangsverbot - echte Begegnung, bevor die Online-Vorlesungen losgehen.

Und es gibt einen Überraschungsgast. Der Priester, der an diesem Montagmorgen am kerzenerleuchteten Altar die Messe mit den Studierenden feiert, ist ein 1,92-Meter-Schlaks mit Harry-Potter-Brille; die rote Kappe auf dem Kopf ist nach hinten gerutscht. Kardinal Rainer Maria Woelki, der Erzbischof von Köln. "Dass es die Stille, das Warten und Ausharren im Leben gibt, das hilft, mir jedenfalls, die Herausforderung des Tages anzunehmen", sagt er den jungen Frauen und Männern. Die Rorate-Messe in der dunkel-kühlen Kirche - auch für den Kardinal ist das eine Auszeit, bevor das Tagwerk heranrollt.

Da ist einer sehr bei sich und seinem lieben Gott, denkt man bei der Messe

Als Rainer Maria Woelki vor nunmehr sechs Jahren Erzbischof von Köln wurde, dem Erzbistum mit den meisten Kirchenmitgliedern in Deutschland, da wurde er gefragt, wie man ihn dereinst in Erinnerung haben sollte. "Als frommen Erzbischof", hat er gesagt. Das ist mehr als die Floskel, nach der es klingt, wenn ein Kirchenmann sich für fromm erklärt. Wenn man Woelki beten und die Messe feiern sieht, hat man den Eindruck: Da ist tatsächlich einer gerade sehr bei sich und seinem lieben Gott.

Und doch sieht es derzeit nicht so aus, als würden die Gläubigen im Erzbistum Köln und überhaupt die an Kirchendingen interessierten Menschen im Land ihn als frommen Hirten in Erinnerung behalten, sondern vielmehr als den Erzbischof, der das ihm anvertraute Erzbistum Köln in die tiefste Krise der Nachkriegszeit gestürzt hat.

Erst gab er ein Gutachten über das Verhalten der Kardinäle, Generalvikare und Personalverantwortlichen bei Fällen von sexuellem Missbrauch bei der Münchner Kanzlei Westpfahl, Spilker, Wastl (WSW) in Auftrag, dann zumindest stoppte er vorerst die Veröffentlichung - als sich der heutige Hamburger Erzbischof Stefan Heße und andere ehemalige Verantwortliche dort ungerecht dargestellt sahen und mit Klage drohten. Er zog den Beirat der Missbrauchsbetroffenen in den Streit hinein, die beiden Vorsitzenden sind zurückgetreten, weil sie sich überrollt und benutzt sahen.

Und nun sieht sich Woelki auch noch selber dem Vorwurf ausgesetzt, er habe gegenüber einem befreundeten Priester-Täter unverantwortliche Milde walten lassen, gegen den damals bereits dementen Pfarrer O. keine kirchenrechtliche Voruntersuchung eingeleitet und den Fall nicht nach Rom gemeldet.

"Ich trau' mich gerade kaum noch zu sagen, wo ich arbeite", erklärt ein Mitarbeiter

Der Kardinal - ein Vertuscher? Seine zahlreich gewordenen Gegner sehen das so. Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller legt Woelki den Rücktritt nahe, er ist längst nicht der Einzige. Der Kardinal wiederum hat den Papst um die Prüfung der Vorwürfe gebeten. Woelkis Bischofskollegen äußern sich öffentlich entsetzt über die Kölner Vorgänge, darunter der Bischofskonferenzvorsitzende Georg Bätzing aus Limburg - sie sehen ihre Bemühungen desavouiert, den Missbrauchsskandal aufzuarbeiten. Und im Erzbistum ist die Stimmung ganz unten, wie Insider berichten: Die Priesterschaft ist gespalten, die Belegschaft im Generalvikariat frustriert, "ich trau mich gerade kaum noch zu sagen, wo ich arbeite", sagt einer.

Wie konnte es so weit kommen? Als Woelki im September 2014 von Berlin zurück ins heimische Köln kam, da schlug ihm jede Menge Hoffnung entgegen. Der Schlaks war ja hier in Köln groß geworden, als Kind kleiner Leute, ostpreußischer Heimatvertriebener; das Volksverbundene, die Begeisterung für den 1. FC Köln eingeschlossen, hatte er sich als Pfarrer und Weihbischof bewahrt. Er hatte sich leise von seinem Förderer und Mentor distanziert, von Kardinal Joachim Meisner, dem obersten und lautstärksten Konservativen unter den deutschen Bischöfen - ohne sichtbare Konflikte, aber sichtbar.

In Berlin diskutierte Woelki mit Schwulen und Lesben

Und hatte es nicht jene drei geradezu wilden Jahre als Erzbischof in Berlin gegeben? Am Anfang war dort das Misstrauen groß gewesen, weil Woelki in Rom an der vom Opus Dei geführten "Päpstlichen Universität vom Heiligen Kreuz" promoviert worden war. Der Neue aber überraschte die Skeptiker. Er zog im Arbeiterkiez Wedding in eine Dachgeschosswohnung, kaufte seine Brötchen beim türkischen Bäcker um die Ecke und ließ sich in der Suppenküche blicken. Er diskutierte mit Vertretern von Schwulen- und Lesbenverbänden offen über Homosexualität, pflegte, anders als sein Vorgänger Georg Sterzinsky, ein gutes Verhältnis zum Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit von der SPD. In Interviews redete er offen über den Wert des Zweifelns und der Selbstreflexion. Nach Köln schien 2014 ein weltoffen gewordener Konservativer zurückzukommen; die Geschichten aus dem Berliner Priesterrat, dass der Erzbischof auch stahlhart sein könne, wenn ihm einer querkomme, schienen nicht weiter ins Gewicht zu fallen.

Und auch in Köln machte Woelki zunächst Schlagzeilen, weil er sich in der Flüchtlingskrise 2015 so radikal wie kein anderer Bischof auf die Seite der Geflüchteten stellte. Er feierte Gottesdienst an einem zum Altar umgebauten Wrack eines Flüchtlingsbootes, er ertrug die Wut und auch die Morddrohungen aus den rechten Blasen. "Nos sumus testes", "Wir sind Zeugen", steht auf Woelkis Bischofswappen. Zeugnis geben - das galt für ihn, wenn er für die Flüchtlinge eintrat -, das galt für ihn aber auch, wenn er gegen das Frauenpriestertum argumentierte, die Öffnung des Pflichtzölibats, die Reformdebatten auf dem Synodalen Weg, den er nur unter Protest mitträgt.

Aus Weltfremdheit ist Weltmisstrauen geworden

So sieht sich der Kardinal auch jetzt: als Zeugen, der die Wahrheit verkünden muss, komme sie gelegen oder ungelegen, sich nicht der Welt anzupassen, egal, ob es dafür eine gute oder schlechte Presse gibt. Und es gehört ja auch zu den Aufgaben eines Bischofs, sich eine gewisse Weltfremdheit zu bewahren, die Antworten der Christen müssten "bisweilen quer zu dem stehen, was man so denkt und tut, wie man so lebt" - so formulierte er es im Februar im SZ-Interview.

Inzwischen hat diese Grundhaltung sich verhärtet, verschärft, zugespitzt - aus Weltfremdheit ist Weltmisstrauen geworden. Sie hat Woelki in der Bischofskonferenz zunehmend in Isolation geführt, seine Klagen in Rom gegen verschiedene Reformvorhaben der Konferenzmehrheit ärgern viele Mitbrüder sehr. Im Januar, als die Vollversammlung des Synodalen Weges noch live in Frankfurt tagte, saß er ziemlich allein zwischen all den diskutierenden Frauen und Männern.

Seit Kardinal Meisner tot ist, sei das so, sagen Menschen aus dem Bistum, die ihn gut kennen - Meisner starb im Juli 2017. Seit Woelki das klerikale Erbe des Mentors und Übervaters habe antreten müssen, sei er auch zunehmend in die Meisner-Rolle geraten, allerdings ohne dessen Selbstsicherheit, auf dem richtigen Weg zu sein. Wenn das so stimmt, und einiges spricht dafür, dann waren Woelkis Berliner Jahre drei kurze Sommer der Freiheit, ehe er sich verpflichtet sah, eine Rolle zu übernehmen, die weder zu ihm noch in die Zeit passt, die in die Selbstisolation führt.

Sein inzwischen dritter Kommunikationsdirektor ist frustriert gegangen

Für die These spricht auch, dass Woelki zuerst fest entschlossen war, das WSW-Gutachten zu veröffentlichen, dass er lange geschwankt hat und schließlich dem Druck derer nachgegeben hat, die es bekämpften. Und nun voller Härte ist. Gerade erst ist sein Kommunikationsdirektor Markus Günther frustriert gegangen, es ist in sechs Jahren der dritte Mann auf dem Posten, der aufhört.

Bis März soll nun ein neues Gutachten des Strafrechtsprofessors Björn Gercke über das Leitungsverhalten des Erzbistums bei Missbrauchsfällen fertig sein; Gercke hat angekündigt, es werde noch unangenehmer für die Verantwortlichen werden als das umstrittene WSW-Gutachten. Wenn das so ist, könne es eine Befreiung werden für Woelki. Von den kirchenrechtlichen Prüfungen in Rom und Münster dürfte ihm wenig Ungemach drohen: Das Kirchenrecht bot bis 2019 einigen Spielraum im Umgang mit Missbrauchsfällen, und die Konservativen im Vatikan dürften ihre Hand schützend über ihrem wichtigsten Vertreter in Deutschland halten.

Das Vertrauen im Bistum aber dürfte nur schwer wiederherzustellen sein. "Ich weiß nicht, wie das zu kitten ist", sagt ein Insider.