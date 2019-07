22. Juli 2019, 18:53 Uhr Kambodscha Geheimabkommen mit China

China soll einem Medienbericht zufolge mit Kambodscha eine Vereinbarung über die Nutzung eines Marinestützpunktes geschlossen haben. Der Geheimvertrag sehe vor, China Zugang zu einem Teil einer Marineanlage am Golf von Thailand zu gewähren, berichtete das Wall Street Journal am Montag unter Berufung auf Personen, die mit der Sache vertraut seien. Demnach befindet sich die Basis in Ream und damit in der Nähe eines großen Flughafens, der von einer chinesischen Firma gebaut wird. Kambodschas Ministerpräsident Hun Sen wies den Bericht am Montag zurück. Der Außenposten von Ream wäre Chinas erste Marinestation in Südostasien in der Nähe der umstrittenen Gebiete im Südchinesischen Meer.