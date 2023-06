Von Florian Hassel, Belgrad

Die Lage in den Überschwemmungsgebieten am Dnjepr-Fluss ist nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms und der anhaltenden Überflutung weiter katastrophal. Während die ukrainische Armee am Donnerstag einer Meldung der Washington Post zufolge in der Region Saporischschja möglicherweise ihre lang erwartete Offensive begann, besuchte Präsident Wolodimir Selenskij am Donnerstag ein Notquartier für gerettete Flutopfer in der von der Flut betroffenen Stadt Cherson.