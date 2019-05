30. Mai 2019, 18:34 Uhr Italien Vizeminister der Lega verurteilt

Von Oliver Meiler , Rom

Das Gericht von Genua hat Edoardo Rixi, Vizeminister in Italiens Transportministerium der rechten Lega, in erster Instanz wegen Amtsmissbrauchs und Fälschung zu drei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Rixi und andere Angeklagte sollen als Mitglieder im Regionalrat Liguriens öffentliche Gelder privat ausgegeben haben: Essen, Reisen, Rummelplatz-Ausflüge, Lotterielose, Blumen, Kekse, Lederwaren. Die Ermittler fanden Beweise für mehrere Hunderttausend Euro. Nach dem Urteil trat Rixi vom Kabinettsposten zurück. Das Gericht sprach ein lebenslanges Ämterverbot aus. In kurzer Zeit ist dies der zweite Personalschaden in der direkten Entourage von Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini, Chef der Lega. Davor musste Armando Siri, sein Wirtschaftsberater und Staatssekretär, wegen mutmaßlicher Bestechlichkeit und Nähe zu Siziliens Mafia die Regierung verlassen.