Die US-Regierung rechnet mit einem möglichen israelischen Gegenangriff auf Iran laut dem Sender ABC nicht vor Ende des Monats. Ein hoher US-Regierungsbeamter sagte am Donnerstag, ein Gegenschlag gelte vorher als "unwahrscheinlich". Der US-Regierungsbeamte bezog sich auf das Ende der jüdischen Pessach-Feiertage am 30. April. Das Pessachfest beginnt am Montag. Iran und Verbündete hatten am Wochenende mehr als 500 Raketen, Marschflugkörper und Drohnen gegen Israel eingesetzt, die weitgehend abgefangen werden konnten. Auslöser der Attacke war ein mutmaßlich israelischer Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus gewesen. Dabei waren zwei Generäle der iranischen Revolutionsgarden getötet worden.