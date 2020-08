Tausende Israelis haben am Samstag erneut gegen den rechtsorientierten Premier Benjamin Netanjahu demonstriert. Rund 15 000 Menschen hätten sich nahe seines Amtssitzes in Jerusalem versammelt, berichtete das israelische Fernsehen am Sonntag. Sie prangerten Korruption an und forderten Netanjahus Rücktritt. Auch an anderen Orten kam es auf Brücken und Kreuzungen zu Demonstrationen. Netanjahu ist wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt, kritisiert wird auch seine Handhabung der Corona-Krise. Zugleich stiegen die Spannungen in der Regierung. Eine am Sonntag geplante Kabinettssitzung wurde abgesagt.