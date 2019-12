Nach der Wahl im September sind die Bemühungen um eine Regierungsbildung in Israel endgültig gescheitert. Eine letzte Frist zum Schmieden einer Koalition verstrich am Mittwoch um Mitternacht Ortszeit. Zuvor hatte das Parlament bereits in einer ersten Abstimmung für die eigene Auflösung gestimmt.

Die Neuwahl werde am 2. März 2020 stattfinden, teilte das Parlament in Jerusalem mit. Es wird bereits die dritte Wahl innerhalb eines Jahres sein. Noch in der Nacht sollte das entsprechende Gesetz nach zwei weiteren Lesungen verabschiedet werden.

Hintergrund ist das politische Patt im Land. Wochenlang war es weder Ministerpräsident Benjamin Netanjahu noch Oppositionschef Benny Gantz gelungen, eine Regierungskoalition zu bilden. Gemeinsam hätten Gantz' Bündnis Blau-Weiß und Netanjahus Likud-Partei eine Einheitsregierung eingehen können - in der Knesset hätten sie eine solide Mehrheit gehabt. Aber Gantz weigerte sich, mit Netanjahu zu regieren, der Ende November wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt worden war. Dass eine erneute Abstimmung dem Land tatsächlich eine Regierung bringt, ist nicht garantiert. Die Gesellschaft ist gespalten und die politischen Lager stehen sich misstrauisch gegenüber.