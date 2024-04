Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am Dienstag bekräftigt, dass die Armee alle Bataillone der islamistischen Hamas zerstören werde. Dies gelte auch für die Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten, sagte der 74-Jährige. Die USA als wichtigster Verbündeter und auch Deutschland haben Israel vor einer großangelegten Offensive in Rafah gewarnt. Netanjahu sagte jedoch, ein Termin für den Militäreinsatz stehe bereits fest. Aus Israels Sicht ist ein Sieg über die Hamas ohne einen Einsatz in Rafah nicht möglich. Dort drängen sich jedoch nach Schätzungen mehr als eine Million Flüchtlinge auf engstem Raum.