Bei einem palästinensischen Anschlag in der israelischen Stadt Raanana ist Polizeiangaben zufolge eine Frau getötet worden. Zwölf weitere Menschen seien verletzt worden, teilt die Polizei weiter mit. Zwei Palästinenser hätten in der Stadt nördlich von Tel Aviv mit zwei Autos Menschen gerammt. Mindestens eines der Fahrzeuge sei gestohlen gewesen. Die beiden mutmaßlichen Täter seien festgenommen worden. Sie stammten aus einer Familie in Hebron im besetzten Westjordanland und seien illegal nach Israel eingereist. Die Polizei sprach von einem Terroranschlag. Einem Fernsehbericht zufolge sind auch mehrere Kinder unter den Verletzten.