Nach dem Aufdecken mutmaßlicher Terrorpläne gegen einen Leverkusener Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr ist Anklage gegen einen 15-Jährigen erhoben worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Dienstag mit. Der Vorwurf gegen den Jugendlichen laute Verabredung zum Mord. Der 15-Jährige aus dem Rheinisch-Bergischen-Kreis sei verdächtig, im November 2023 in einem Video einen islamistisch motivierten Anschlag angekündigt zu haben, erläuterte die Generalstaatsanwaltschaft. Zusammen mit einem anderen - in Brandenburg wohnhaften und gesondert verfolgten - Verdächtigen sollen die Pläne dann auch sehr konkret geworden sein. "Sie sollen geplant haben, einen mit Gasflaschen gefüllten Kleintransporter auf dem Weihnachtsmarkt zur Explosion zu bringen", erklärte die Generalstaatsanwaltschaft. Der 15-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.