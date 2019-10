In Wien hat die Staatsopernsaison begonnen, und die Welt ist in Ordnung. Irina Brook inszeniert Benjamin Brittens "A Midsummer Night's Dream", den "Sommernachtstraum" also, das Publikum braucht sich durch nichts belästigt fühlen und ist begeistert. Wobei: Ganz am Anfang dringt ein klein wenig von außen in die geschlossene Welt der großen Bühne, da treten die Elfen auf, bestehend aus dem munteren Kinderchor der Staatsoper. Sie haben wie die "Fridays For Future"-Jugend Schilder dabei, die zwar schnell weggepackt werden, auf denen man aber zuvor noch lesen kann, dass man bitte den Wald, die Feen und die Märchen retten soll. "Nature First."

SZPlus