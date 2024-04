Nach Eintreffen einer Wirtschaftsdelegation Nordkoreas in Iran hat das Außenministerium in Teheran Spekulationen über eine Zusammenarbeit im Nuklearbereich zurückgewiesen. Die Delegation sei im Rahmen einer Wirtschaftskonferenz angereist, sagte am Montag Außenamtssprecher Nasser Kanaani. "Voreingenommene" Spekulationen seien unbegründet, sagte er mit Blick auf mögliche Kooperation beim Atomprogramm. Vergangene Woche entsandte Nordkorea eine Delegation mit dem Minister für Wirtschaftsbeziehungen, Yun Jong Ho, nach Iran. In Südkorea wurde daraufhin spekuliert, bei dem Besuch könnte über Militärkooperation geredet werden. Diese wird beiden international isolierten Ländern unterstellt, vor allem bei Raketentechnik. Seit dem Gaza-Krieg mehren sich auch Fragen zu Irans Atomprogramm. Kanaani wies kürzlich zurück, dass Iran nach Kernwaffen strebe. Nordkorea betreibt ein Atomwaffen- und Raketenprogramm, es unterliegt dafür internationalen Sanktionen.