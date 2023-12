Tausende Regierungsanhänger haben in Irans Hauptstadt Teheran an den Trauerfeierlichkeiten für einen getöteten ranghohen General teilgenommen. Wie Staatsmedien am Donnerstag berichteten, gedachten zahlreiche Spitzenpolitiker und Offiziere des Brigadegenerals Sejed-Rasi Mussawi, der bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff in Syrien gestorben war. Auch Irans Staatsoberhaupt und Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei nahm an der Veranstaltung teil. Mussawi wurde bei einem bekannten schiitischen Schrein im Norden Teherans beigesetzt. Mussawi war ein Vertrauter des mächtigen IRGC-General Ghassem Soleimani, den die USA 2020 im Irak durch einen Drohnenangriff getötet hatten.