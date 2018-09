23. September 2018, 18:51 Uhr Iran Anschlag auf Militärparade

Präsident Rohani gibt den USA eine Mitschuld an einem der schwersten Anschläge seit Jahren. 29 Menschen wurden dabei getötet. Er wirft den USA und den Golfstaaten vor, Instabilität und Unsicherheit im Land schaffen zu wollen.

Von Paul-Anton Krüger , Kairo

Einer der schwersten Terroranschläge in Iran seit Jahren verschärft die Spannungen am Persischen Golf. Die Führung der Islamischen Republik macht die USA und die sunnitischen Golfstaaten sowie Israel für den Angriff auf eine Militärparade in der Stadt Ahwas mit mindestens 29 Toten und mehr als 60 Verletzten verantwortlich. Vier Bewaffnete, die offenbar Militäruniformen trugen, attackierten mit automatischen Gewehren von einem nahen Park aus eine Militärparade zum Gedenken an den Beginn des Krieges, den Irak unter Saddam Hussein von 1980 bis 1988 gegen Iran geführt hatte; die Gedenkfeiern haben große symbolische Bedeutung für die Identität der Islamischen Republik.

Der Oberste Führer Ali Chamenei sprach von "einer Fortsetzung der Verschwörung der von den USA gestützten Regime der Region". Präsident Hassan Rohani sagte, die "kleinen Marionetten-Staaten in der Region werden unterstützt von Amerika, und die USA provozieren sie und geben ihnen die nötigen Ressourcen". Teheran bestellte zudem die Botschafter Dänemarks und der Niederlande ein sowie die Geschäftsträger der Botschaften Großbritanniens und der Vereinigten Arabischen Emirate; Saudi-Arabien hatte die Beziehungen zu Iran Anfang 2016 abgebrochen.

Der IS und eine sunnitische Separatistenbewegung bekennen sich zu der Tat

Sowohl die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) als auch die separatistische "Arabische Kampfbewegung zur Befreiung von Ahwas", kurz al-Ahwasiyah genannt, bekannten sich in Erklärungen zu der Tat. Iran hält offenkundig die zweite für zutreffend. Beide Gruppen haben keine Beweise für ihre Täterschaft vorgelegt. Teheran wirft Dänemark und den Niederlanden vor, Mitgliedern der Ahwasiyah Unterschlupf zu gewähren. Ein von Saudi-Arabien finanzierter iranischer Exilsender mit Sitz in London habe die Bekennererklärung verbreitet. Die Gruppe ist nach iranischen Angaben seit 1999 in der Provinz Khusestan aktiv, die an den Irak grenzt. Ahwas ist die Hauptstadt der Region.

Dort leben viele ethnische Araber, die teilweise dem sunnitischen Islam angehören, und andere Minderheiten. Es ist wiederholt zu Aufständen und Anschlägen gekommen, die sich gegen den Zentralstaat richteten, der eine bestimmte Version des schiitischen Islam zur Staatsreligion erhoben hat. Bewohner der ölreichen Provinz beklagen, von Teheran vernachlässigt zu werden. Sie leiden unter extremer Trockenheit und Staubstürmen, Luftverschmutzung durch petrochemische Industrie und hoher Arbeitslosigkeit. In Ahwas demonstrierten im Februar 2017 tagelang Bewohner: Regen hatte nach einem Staubsturm die Stadt mit mehr als einer Million Einwohner mit einer Schlammschicht überzogen, die auch zu Stromausfällen führte.

Der IS hatte im Juni 2017 das Parlament in Teheran und das Mausoleum des Revolutionsführers Ayatollah Ruhollah Chomeini vor den Toren der Hauptstadt angegriffen und insgesamt 18 Menschen getötet. Das Vorgehen der Angreifer damals weist Ähnlichkeiten auf mit dem jetzigen Anschlag in Ahwas. Allerdings hatte Amaq, ein Propagandakanal der Terrormiliz, zunächst erklärt, der Anschlag habe Präsident Rohani gegolten, der jedoch einer Parade in Teheran beiwohnte.

Die Angreifer in Ahwas planten offenbar, auf die Offiziere zu feuern, die sich mit anderen Repräsentanten des Staates auf einer Tribüne eingefunden hatten, um die Parade abzunehmen. Sie schossen aber wahllos auf Soldaten, die an der Parade teilnahmen, und trafen auch eine Reihe Zivilisten. Unter den Toten sind nach offiziellen Angaben etwa zur Hälfte Soldaten der Revolutionsgarden, der Elite des iranischen Militärs, die direkt Chamenei untersteht. Getötet wurden demnach aber auch ein vier Jahre altes Kind, Frauen und ein Veteran, der im Rollstuhl saß. Sicherheitskräfte erschossen drei der Angreifer, der vierte wurde überwältigt, starb aber wenig später ebenfalls an seinen Verletzungen.

Rohani warf den USA und den Golfstaaten vor, Instabilität und Unsicherheit in Iran schaffen zu wollen. Doch werde "unser Volk sich widersetzen, und die Regierung ist bereit, Amerika die Stirn zu bieten". Saudische Medien befördern die Anliegen der Separatisten in Khusestan propagandistisch; Iran wirft Riad militärische, politische und finanzielle Unterstützung vor. Belege dafür liegen nicht vor. Iran beklagte auch, dass die Separatistengruppe in Europa nicht als terroristisch eingestuft sei.