Iranische Grenzbeamte haben innerhalb nur eines Monats mehr als 60 000 Afghanen ins Nachbarland abgeschoben. Sie hätten sich illegal im Land aufgehalten, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Freitag. In Iran leben nach Schätzungen der UN mindestens 3,5 Millionen Afghanen, viele davon ohne legalen Aufenthaltsstatus. Vor allem nach der Machtübernahme der Taliban kamen zahlreiche Geflüchtete ins Nachbarland. Viele der Migranten arbeiten im Niedriglohnsektor der Metropolen, etwa auf Baustellen. Auch Afghanistans Nachbarland Pakistan hat jüngst Massen an Afghanen abgeschoben. Mehr als 400000 Afghanen verließen seit Herbst folglich das südasiatische Land.