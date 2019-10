Die Zahl der Toten bei den Protesten gegen die Regierung im Irak ist auf 46 gestiegen. Allein 18 Menschen seien in Nassirija im Süden des Landes ums Leben gekommen, verlautete aus Polizeikreisen. 16 Menschen seien in Bagdad getötet worden. Die Proteste waren am Dienstag ausgebrochen und hatten sich zuletzt noch verschärft, die Regierung ließ daraufhin in weiten Teilen des Landes das Internet lahmlegen. Die meisten Todesopfer gab es am Donnerstag und Freitag. Bei Zusammenstößen mit Demonstranten setzte die Polizei scharfe Munition ein. Die Proteste richten sich gegen hohe Arbeitslosigkeit, Misswirtschaft und Korruption.