In Irak haben am Samstag zum zweiten Mal binnen einer Woche tausende Anhänger des einflussreichen schiitischen Geistlichen Muktada al-Sadr das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Bagdad besetzt. Die Demonstranten rissen Barrieren nieder und warfen Steine. Mit einem Sitzstreik wollen sie verhindern, dass ihre politischen Gegner um Ex-Regierungschef Nuri al-Maliki eine Regierung bilden können. Fast zehn Monate nach der Parlamentswahl befindet sich das Land in einer Pattsituation. Al-Sadrs Bewegung ging damals als Sieger hervor, konnte jedoch nicht die Zweidrittelmehrheit erreichen, die für die Präsidentenwahl erforderlich ist. Erst mit dessen Unterstützung kann eine neue Regierung gebildet werden.