Bei einem Angriff der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak sind nach Angaben von Sicherheitskreisen mindestens acht Polizisten getötet worden. Acht weitere Polizisten seien bei dem Angriff auf einen Kontrollpunkt in der Provinz Kirkuk im Norden am Sonntag verletzt worden. Das Medienbüro der Sicherheitskräfte bestätigte die Zusammenstöße zwischen Polizei und IS-Kämpfern auf Twitter und dass mehrere Polizisten getötet wurden.

Der IS hatte vor einigen Jahren große Gebiete im Irak und in Syrien kontrolliert und dort ein Kalifat ausgerufen. Die Terroristen sind dort mittlerweile militärisch besiegt, aber weiter aktiv. IS-Zellen verüben regelmäßig Anschläge. Im Januar waren bei einem der schwersten Attentate in Bagdad seit Jahren mehr als 30 Menschen getötet worden. Der IS reklamierte die Tat für sich.